Kabarettist Stefan Kröll und die Kapelle So & So in Monheim

Stefan Kröll (am Keyboard) und die Kapelle So & So bei ihrem Auftritt im Monheimer Festzelt.

Plus Kabarettist Stefan Kröll bringt mit seinen schrägen Geschichten das Publikum im Monheimer Festzelt zum Lachen. Auch die Musik kommt nicht zu kurz.

Von Tanja Sonntag

Zum Auftakt des Feuerwehrfests in Monheim durfte herzlich gelacht werden. Dazu gab es erfrischend unvorhersehbare Musik. Zu Gast waren der oberbayerische Kabarettist Stefan Kröll und die Kapelle So & So.

Krölls Programm setzt sich aus scheinbar zufällig aneinandergereihten Anekdoten zusammen. Während er vom Hundertsten ins Tausendste kommt, fällt das dem Publikum aber gar nicht auf, denn jede Geschichte und jeder Scherz fügen sich nahtlos aneinander, ohne dass dies angestrengt wirkt. In einem Moment behauptet Kröll, dass Homeoffice nicht immer gut ist: „Wenn die Schneepflugfahrer im Homeoffice sind, kann ich zwei Wochen nur Fernsehen schauen.“ Im nächsten Augenblick sagt er: „Wenn du mal 15 Folgen House of Cards am Stück geschaut hast, geht dein Körper eine Symbiose mit der Polstergarnitur ein.“ Eine Überleitung findet der Künstler, indem er von seinen Erfahrungen aus der Pandemie erzählt.

