Monheim/Kaisheim

vor 17 Min.

Defekte Stromkabel sorgten bereits in Monheim und Kaisheim für Stromausfälle

Deutlich sichtbar ist der Schaden am Stromkabel in Donauwörth, das die Arbeiter aus der Erde gezogen haben. Auf 250 Meter wird es nun durch ein leistungsfähigeres ersetzt.

Plus Im Dezember hat es mehrere Stromausfälle gegeben. Hunderte Meter Erdkabel mussten in Monheim getauscht werden. Der Schaden in Donauwörth ist noch nicht behoben.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Die Folgen des Stromausfalls vom vergangenen Dienstagabend sind noch nicht beseitigt. Um ein defektes Erdkabel zu tauschen, hat die Firma Rebele aus Buchdorf ein Arbeitertrio aus dem Weihnachtsurlaub geholt. Doch bei Weitem sind solche Notfalleinsätze keine Seltenheit in der Region, wie die LEW auf Nachfrage bestätigt. Anfang Dezember habe es ähnliche Vorkommnisse wie in Zirgesheim und Donauwörth bereits in Monheim und Kaisheim gegeben. Auch das hatte kurzzeitig zu Stromausfall bei einigen hundert Haushalten geführt.

