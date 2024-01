Kauf von Werkbänken: Frau gerät an Betrüger

Eine Frau hat im Internet bei einem Fakeshop eingekauft. Sie hat den Betrug angezeigt.

Eine Monheimerin, die über das Internet zwei Werkbänke kaufen wollte, ist offenbar an Betrüger geraten. Wie die Polizei meldet, überwies die Frau knapp 500 Euro vorab auf ein spanisches Bankkonto. Als die Ware nach drei Wochen noch immer nicht eingetroffen war, recherchierte das Opfer selbst und fand heraus, dass es sich bei dem Kontakt um einen sogenannten Fakeshop, also eine vorgetäuschte Verkaufsplattform handelte. Deshalb zeigte die Geschädigte den Sachverhalt jetzt an. (AZ)