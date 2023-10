Monheim

vor 34 Min.

Klaus Holetschek spricht in Monheim über Solidarität und Überforderung

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betonte in Monheim ein ausgeglichenes Verhältnis von Solidarität und gesellschaftlicher Verantwortung.

Plus Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betont in Monheim die tragende Rolle der Nächstenliebe, aber spricht auch von drohender Überforderung der Gesellschaft.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Es war bereits der dritte Besuch von Schwabens CSU-Chef Klaus Holetschek im Landkreis Donau-Ries im Vorfeld der Landtagswahl. Am Montag machte der Bayerische Gesundheitsminister auf Einladung des Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler Station in Monheim, wo er zusammen mit dem Bundesvorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der Union, Christian Haase, im Hotel Ferber (früher Krone) vor rund 120 Besuchern auftrat und in einer 20-minütigen Rede auf aktuelle politische Themen einging. Holetschek wie auch Haase gelang es, ohne Polemik ihre jeweiligen Sichtweisen darzustellen.

Zum Ukrainekrieg erklärte der Minister, es sei ein Gebot von Nächstenliebe und Solidarität, den betroffenen Menschen zu helfen. Er selbst habe mehrmals Krankenhäuser besucht, in denen schwerverletzte Soldaten behandelt worden seien. „Wenn Sie die Verwundungen sehen, merken Sie, wie nahe der Krieg ist“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen