Kontrolle auf B2 bei Monheim: Sattelzug mit über 100 Sachen unterwegs

Der junge Fahrer eines Sattelzuges wird bei Monheim kontrolliert. Dabei fallen den Beamten gleich mehrere Verstöße auf.

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth hat am Dienstag gegen 13.50 Uhr auf der B2 bei Monheim einen Sattelzug kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der leere Sattelzug, der einen Tieflader angehängt hatte, gegen 13.30 Uhr kurz nach der Abfahrt in der Nähe von Treuchtlingen auf einer dortigen Kreisstraße bei einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern mit 102 Stundenkilometern gefahren wurde.

Fahrer gibt an, dass er nur so schnell war, weil es bergab ging

Laut dem 25-jährigen Fahrer und Unternehmer habe es sich um eine Gefällestrecke gehandelt. Nun erwarten den Jungunternehmer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. Bei der Auswertung der digitalen Daten zeigten sich weitere Verstöße, insbesondere gegen die Vorschriften der Lenk- und Ruhezeiten, so die Polizei Donauwörth weiter.

So saß der Fahrer in der Zeit vom 27. auf den 28. September fast 26 Stunden durchgehend am Steuer. Die Fahrtstrecke befand sich in Deutschland und kann anhand der GPS-Daten nachvollzogen werden. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wird sich nun mit diesen Verstößen befassen. Es drohen zusätzliche Bußgelder in Höhe von mehreren tausend Euro. (AZ)