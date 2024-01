Kreuzfahrt, Quallen und eine Kuppelshow bei der Gailachia

Die Prunksitzung der Gailachia in Monheim bietet dem Publikum wieder ein großes Programm: Tänze, Sketche und eine besondere Auszeichnung.

Zuckersüße kleine Meerjungfrauen, ein Piraten–Prinzenpaar und tanzende Quallen: Die Prunksitzung der Galachia Monheim steht eindeutig unter dem Thema „Unter und über dem Meer“. Da darf man sich glücklich schätzen, wenn man eines der Tickets, die nach nur zwei Stunden im Vorverkauf ausverkauft waren, ergattern konnte. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung traditionell von der Skypirinha-Band der Stadtkapelle Monheim.

Heuer gibt es endlich wieder ein Prinzenpaar: Maximilian II. und Jacqueline II. treten als Piraten-Hoheiten auf. Da dürfen ein Säbelkampf zum Einmarsch und "Fluch der Karibik"-Klänge nicht fehlen. Beim kraftvollen Showtanz des Hofstaats kommt das atemberaubende schwarze Kleid der Prinzessin besonders gut zur Geltung. In ihrer kurzweiligen Rede stellt Jacqueline II. klar: „Auf den Posten kam ich fast ungefragt, der Präsident, mein Stiefvater, hat mich dem Maxi schon zugesagt.“ Das Prinzenpaar thront in diesem Jahr auf einem detailreichen Piratenschiff, das Teil des aufwendigen Bühnenbilds ist.

Vier Persönlichkeiten aus Monheim werden aufs Korn genommen

Als Sketch wird die Kuppelshow „Scherzblatt“ neu aufgelegt. Dabei werben vier Monheimer Persönlichkeiten um die Hand der ehemaligen Galachia–Präsidentin Eva Huber und werden dabei ordentlich aufs Korn genommen. Die Auswahl hat sie zwischen dem Wanger–Toni, der noch im Hotel Mama wohnt, Gundram, der gerne eine junge Frau hätte und Xaver, der beim Golfen erfreulich wenige Zuschauer trifft. Hinzu kommt Konrad, der begeistert Hände schüttelt. „Ich habe den Schüttelkurs in Donauwörth beim Schüttel-George gemacht“, behauptet dieser. Huber fragt: „Wo siehst du uns in zehn Jahren?" Woraufhin Toni antwortet: „In unserer Familien–WG." Xaver sagt nur: „Die Frage ist sinnlos.“ Gundram plant: „Du bist Ehrenpräsidentin der Galachia und ich der Präsident.“ Konrad dagegen hat ganz andere Ideen: „Du übernimmst das Bürgermeisteramt und bekommst von mir Anweisungen als Landrat.“

Höhepunkt des Abends ist der Auftritt der Jungelfer, die ihre hochgepriesene "Chartshow" in neuem Gewand präsentieren: Ein Florian Silbereisen als Kapitän stellt eine Best-of-Schlagerparty als Kreuzfahrabendprogramm vor. Dabei treten unter anderem eine Helene Fischer, die Salti schlägt, Andrea Berg im goldenen Glitzerkleid und Maite Kelly mit strohblondem Bob auf, wobei die Kostüme so authentisch sind, dass man auch ohne Musik erkannt hätte, wen die Männer darstellen. Der Mime des Newcomers Ben Zucker singt den Titel „Was für eine geile Zeit“ so inbrünstig, dass man glauben könnte, dass kein Playback gespielt wird. Ein Matthias Reim wagt sich ins Publikum und fordert Sabine Knörl vom Fastnacht-Verband Franken zum Tanz auf. Als Andreas Gabalier mit "Hulapalu" abschließt, tanzen alle Jungelfer im Hintergrund mit.

Was die Garden der Gailachia bei der Prunksitzung zeigen

Natürlich kommen auch die Auftritte der Garden nicht zu kurz. Die Tanzmäuse schwimmen und marschieren in bezaubernden Meerjungfrau-Kostümen zum Motto "Atlantis" durch die Stadthalle. Zum ersten Mal stellen die jungen Wilden als "Beach Boys" unter Beweis, dass nicht nur Frauen auftreten dürfen. Mit einem flotten Marsch wirbelt die Mini-Garde über die Bühne, ohne dass man ihnen die Anstrengung anmerken würde. Die Midi-Garde präsentiert eine spektakuläre Quallenshow mit sehenswerten Quallen-Schirmen und Hüten. Besonders beeindruckend ist der "Rote Marsch" der Prinzengarde, denn da wirbeln die Beine nur so durch die Luft. Auch die Teeniegarde beweist ihr Können mit einem zackigen Piratentanz zu einer Melodie aus „Fluch der Karibik“. Ein grandioses Finale stellt der Showtanz der Prinzengarde zum Element Wasser dar.

Büttenrede bei der Gailachia zu Single-Männern und zum Wasser

In ihrer pointierten Büttenrede kritisieren Aileen Mecklinger und Clarissa Lo Guasto die Auswahl an Single-Männern im Ort: „Das ist wie im Schnäppchenmarkt - Pardon, Outlet - alles vergriffen.“ Aber auch die Ortspolitik sorgt für Gesprächsstoff. „Weißt du, was sich an unserem Wasser verbessert hat?“, fragt die eine. „Das habe ich mich auch schon gefragt, warum unser hoher Rat einen Wasserversorgungseinrichtungsverbesserungsbeitrag beschlossen hat“, sagt die andere, „aus meiner Leitung kommt immer noch nur Wasser“. Schade ist, dass das Publikum während der Sketche und Einlagen immer wieder zur Ruhe gerufen werden muss. Das Team um den neuen Gailachia-Präsidenten Michael Utjesinovic handhabt das Problem aber professionell.

24 Bilder Fasching: Große Show bei der Prunksitzung der Gailachia in Monheim Foto: Tanja Sonntag

Einen starken Auftritt hat das Kinderprinzenpaar samt Kinder-Hofstaat mit ihrer farbenprächtigen Show zum Motto "Arielle". Ein sprechender Krebs, eine Meereshexe und Prinzessin Emma I., die sich innerhalb von Sekunden von einer Meerjungfrau in eine Prinzessin im schillernden Kleid verwandelt, begeistern das Publikum. Zusammen mit Prinz Matteo I. schwebt Emma beim Prinzenwalzer über die Bühne.

Die Missgeschicke einiger Monheimer werden in der Prunksitzung aufgetischt

Die "Stadt-Nachrichten" präsentieren sich in diesem Jahr durch den Klatsch, den sich Eva Huber und Laura Roßkopf in einem Beautysalon erzählen, wo sie sich für die Prunksitzung schick machen lassen. Auf die Nachricht, dass der Liederkranz einen neuen Vorsitzenden hat, meint Roßkopf nur: „Einen Laberkranz gibt es ja nicht.“ Von einer Sahnetorte, die es nicht bis in die Stadthalle geschafft hat, über eine Freundesgruppe, von der nur ein Mitglied den Zug erwischt hat, bis zu einem Ehepaar, das von seinem Jet-Ski gefallen ist, werden die Malheure des vergangenen Jahres mit dem Publikum geteilt. Eine besondere Ehre wird Anita Schwarz zuteil, die den Verdienstorden „Till von Franken“ in Silber vom Fastnachtverband Franken überreicht bekam. Das stellt die höchstmögliche Auszeichnung des Verbands dar.