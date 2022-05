Kunsthandwerkmarkt mit Kultur-Angebot findet am 22. Mai statt

In Monheim findet am 22. Mai wieder der Kunsthandwerkmarkt statt. Zum Rahmenprogramm gehören erstmals Musik und Literatur.

Die Stadt Monheim veranstaltet am verkaufsoffenen Sonntag, 22. Mai, zusammen mit der ProGeMo (Vereinigung für Gewerbe und Handel in Monheim) von 11 bis 17 Uhr den Kunsthandwerkmarkt. Bei der vierten Auflage präsentieren über 50 Aussteller aus dem weiteren Umkreis von Monheim ihre handgefertigten Erzeugnisse in der Altstadt sowie auf dem erweiterten Marktgelände in der Donauwörther Straße und der Neuburger Straße. Einige der Kunsthandwerker stellen vor Ort auch ihre Fertigkeiten zur Schau.

Die Besucherinnen und Besucher werden von Monheims Gastronomie und von etlichen Fieranten versorgt. Die örtliche Geschäftswelt will etwas für Kinder bieten: Ein Karussell und eine Hüpfburg werden aufgestellt. Zudem präsentieren Künstler ihre Werke: Die Malerin Adina Steiner aus Bäumenheim stellt ihre Bilder im Haus des Gastes aus und bietet dort eine Mitmal-Aktion an. Im Kreuzwirt-Foyer präsentiert die Künstlerin Nina Berger aus Monheim eine Fantasy-Foto-Ausstellung. Zudem können sich Besucherinnen und Besucher der Foto-Ecke von ihr in Szene setzen lassen. Im Kreuzwirt organisiert die Pfarr- und Stadtbücherei Monheim einen Bücherflohmarkt.

Im Kreuzwirt-Innenhof in Monheim treten Musikanten und Autoren auf

Parallel zum Kunsthandwerkmarkt werden erstmalig in einem "Kulturhof" Musik und Literatur geboten. Im Kreuzwirt-Innenhof spielen von 11 bis 17 Uhr verschiedene Musikanten auf. Der Autorenclub Donau-Ries ist mit der „Roten Bank“ zu Gast. Regionale Autoren tragen in kurzen Lesungen ihre heiteren und nachdenklichen Kurzgeschichten vor. Als Musikerinnen und Musiker sind mit dabei: Eva-Maria Kirschner (Harfe), Manfred Hahn (Gitarre & Gesang), die Hirtenbuckmusikanten (Volksmusik), der Kinderchor des Liederkranzes Monheim (Gesang), das Duo Pluspunkt (Gitarre & Gesang) und die Lechpaartalmusikanten (Volksmusik). Als regionale Autorinnen und Autoren lesen am Marktsonntag: Viktoria Raab, Wolfgang Rüster, Uli Karg, Ingrid Riedelsheimer, Gertrud Hörr, Harry Braun und Johann Enderle.

Die Tourist-Info der Stadt Monheim ist im Schindlerhaus von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Das neue Prospektmaterial der Saison 2022 zum Radeln und Wandern sowie Führungs- und Freizeitangebote der Monheimer Alb, des Naturpark Altmühltal sowie des Ferienlands Donau-Ries und des Geoparks Ries sind dort erhältlich. (AZ)