Monheim/Landkreis

06:30 Uhr

Neue Leitung macht Trinkwasserversorgung in Region sicherer

Plus Mit der größten Investition in ihrer Geschichte will die Bayerische Rieswasserversorgung rund 120.000 Menschen in Nordschwaben weiter zuverlässig beliefern.

Von Wolfgang Widemann

Trinkwasser ist in der Region ein selbstverständliches Gut. Doch der Klimawandel setzt die lokalen Wasserversorger immer stärker unter Druck. Dies betonten mehrere Redner bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Verbindung, über welche die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) nun an die Hauptleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) angeschlossen ist - und damit neben den eigenen Brunnen eine zweite Bezugsquelle hat. Der Bau der Leitung ist die größte Einzelinvestition, die die BRW als größter Trinkwasserlieferant in Nordschwaben jemals getätigt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen