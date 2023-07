Autofahrer aus dem Jura-Bereich wird bei Unfall auf der A96 schwer verletzt

Ein 36-Jähriger aus dem Donau-Ries-Kreis verunglückt auf der Autobahn nahe Landsberg spektakulär.

Ein Autofahrer aus dem Donau-Ries-Kreis hat am Samstag auf der A96 bei Landsberg einen spektakulären Unfall gebaut. Der 36-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Der Sachschaden ist hoch.

Nach Erkenntnissen der Polizei war der 36-Jährige, der aus dem Bereich der Monheimer Alb stammt, am frühen Vormittag mit einem PS-starken Wagen auf der Autobahn auf regennassem Asphalt unterwegs. Westlich von Landsberg wechselte der Fahrer offenbar vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Nach dem Wiedereinordnen verlor der Mann die Kontrolle über den Pkw. In einer leichten Linkskurve wurde der Beginn der dortigen Leitplanke zu einer Art Rampe für das Auto. Dieses hob der Polizei zufolge ab, flog rund 40 Meter durch die Luft, landete auf einer Wiese und überschlug sich mehrfach.

Opfer wird mit Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen

Der 36-Jährige wurde in dem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite mit technischem Gerät das Opfer aus dem Wrack. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Nach Auskunft der Polizei bestand keine Lebensgefahr mehr. An dem hochwertigen Pkw entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 130.000 Euro. (AZ)