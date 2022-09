Lastwagen mit zu viel Ladung erwischt

Bei Monheim kontrollierte die Polizei einen Lastwagen. Der stellte sich als völlig überladen heraus.

Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth haben am Freitag, 16. September, auf der B2 bei Monheim eine Schwerverkehrskontrolle von Lastwagen durchgeführt. Gegen 11.50 Uhr hielten die Beamten einen Lkw an. Bei einer Gewichtsmessung des Fahrzeugs ergab sich, dass es etwa 57 Prozent mehr Ladung hatte, als zulässig war. Die Weiterfahrt wurde dem 38-jährigen Fahrer untersagt und die Beamten ordneten die Abladung des Lkw an. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung von etwa 500 Euro bezahlen. Gegen das Fuhr-Unternehmen wurde ein Verfahren wegen Gewinnabschöpfung eingeleitet. Vom Unternehmen wird außerdem ein Betrag von knapp 500 Euro eingefordert. (AZ)