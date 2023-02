Lastwagenfahrer ist mit Handy am Steuer, aber ohne Papiere auf der B2 unterwegs

Auf der B2 bei Monheim hält die Polizei Donauwörth einen Lastwagen auf, der Fahrer telefoniert am Steuer. Dann stellt sich heraus, dass Frachtbriefe fehlen.

Am Mittwochabend fiel einer Streife der Polizei Donauwörth auf der Bundesstraße 2 bei Monheim ein Lastwagen auf, weil der Fahrer am Steuer mit dem Handy telefonierte. Bei der Kontrolle konnte der russische Angestellte einer litauischen Spedition keinerlei gesetzlich vorgeschriebene Nachweise über die letzte grenzüberschreitende Güterbeförderung vorweisen. Frachtbriefe für die Ladung hatte er laut Polizei ebenfalls nicht an Bord. Für die aktuelle Fahrt von Augsburg nach Bayreuth sowie für die aus dem digitalen Kontrollgerät ausgelesenen Fahrten im Bundesgebiet der letzten 28 Tage lag keine Kabotagegenehmigung vor.

Polizei Donauwörth: Fahrer oder Spedition könnte fünfstellige Strafe erwarten

Die Beamten zeigten den Fahrer sowie die litauische Spedition an. Die Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz gaben sie an das Bundesamt für Logistik und Mobilität in Erfurt weiter. Hierfür sind Bußgeldsätze bis in den deutlich fünfstelligen Bereich möglich. (AZ)