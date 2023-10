Monheim

10:22 Uhr

Die Lichternacht in Monheim war Wellness für die Seele

Die Lichternacht in der Monheimer Pfarrkirche war mit Wort und Musik eine Wellnesstunde für die Seele.

Plus In der Stadtpfarrkirche in Monheim luden Musik und Wort dazu ein, zuzuhören und nachzudenken. Aber auch die Begegnung und das Gespräch brachten Licht ins Dunkel.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Lichternächte gibt es vielerorts, denn Licht durchbricht das Dunkel, wärmt, leitet uns, fasziniert. Gerade jetzt im Herbst, wenn die Tage kürzer und trüber werden, ist es wohltuend, Fassaden zu bestaunen, die in der Nacht leuchten, weil bunte Lichter an ihnen emporklettern, um sie in Farben zu tauchen.

Jede Lichternacht hat ihren eigenen Charme, verlängert den Einkaufsbummel, rückt Kultur in den Blickpunkt, lässt Menschen zusammenkommen und miteinander feiern. Eine besondere, eine religiöse Lichternacht gibt es immer wieder in der Monheimer Pfarrkirche St. Walburga. Wenn die schlanken Gewölbestreben in Violett, Grün und Orange getaucht werden, wenn die Besucher vor dem Altar Kerzen entzünden und Lampion-Tüten strahlende Reflexe an den Wangen der Bankreihen setzen, dann ist Zeit für die Monheimer Lichternacht. Dann ist Zeit für die besondere Begegnung mit Gott.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen