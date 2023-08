Lkw fährt mehr als 30 Stundenkilometer zu schnell

Auf der B2 bei Monheim ist ein 40-Tonner mehr als 50 Prozent zu schnell unterwegs.

Auf der B2 bei Monheim bemerkte eine zivile Streife der Polizei am Mittwoch gegen 11 Uhr einen Lkw, der deutlich zu schnell unterwegs war. Statt der erlaubten 60 Stundenkilometer war der Mann laut Polizei mit 93 unterwegs, was einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 50 Prozent entspricht. Die Beamten kontrollierten Fahrzeug und Ladung. Da der türkische Staatsangehörige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, behielten die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro ein. (AZ)