Lkw-Fahrerin ist mit 101 statt 60 km/h unterwegs

Eine Frau fährt mit ihrem Lkw in Monheim deutlich zu schnell, die Polizei zeigt die Frau an.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben am Dienstag um 11.46 Uhr auf der Bundesstraße 2 bei Monheim einen erheblich zu schnellen Sattelzug in Richtung Norden festgestellt. Die 27-jährige Kraftfahrerin aus dem Ausland war mit ihrem 40-Tonner anstatt der erlaubten 60 km/h mit 101 km/h unterwegs, wie es im Polizeibericht heißt. Es erfolgte eine Kontrolle von Fahrzeug und Ladung. Die Beamten zeigten die Frau aufgrund des Geschwindigkeitsverstoßes an und erhoben vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 285 Euro. (AZ)

