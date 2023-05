Monheim

Mainacht: Unbekannte sägen Bäume in Kreisverkehr um

Noch mehr Mainacht-Randale in der Region: In Monheim haben Unbekannte in einem Wohngebiet auf öffentlichem Grund zwei Bäume gefällt.

In der Nacht auf den 1. Mai haben Unbekannte in einer Wohnsiedlung in Monheim einen Naturfrevel begangen. Wie die Polizei mitteilt, sägten sie auf der Insel im Kreisverkehr der Straße Am Abtissenschlag zwei Bäume um. Deren Stämme hatten einen Durchmesser von jeweils etwa zehn Zentimetern. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

