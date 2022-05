Mancher Temposünder rast mit fast 100 Sachen durch Monheim

Die Stadt Monheim misst mit zwei Geräten an verschiedenen Orten die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Nun liegt die Auswertung für zwei Straßen vor.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu einer angepassten Geschwindigkeit anhalten - dies will die Stadt Monheim mit den Messgeräten bewirken, die jeweils eine bestimmte Zeit lang an "kritischen Verkehrspunkten" installiert sind. Dies war zuletzt in der Jahnstraße und in der Neuburger Straße in Monheim der Fall. Die Kommune hat jetzt die über die Monate gesammelten Daten veröffentlicht. Eine Erkenntnis daraus: So mancher Fahrzeugführer rast mit fast 100 Stundenkilometern durch den Ort.

Die Jurastadt verfügt über zwei solche Geräte. Die befanden sich von Mitte Dezember bis zur vierten Aprilwoche in den beiden besagten innerörtlichen Straßen. In der Jahnstraße registrierte das Gerät über 218.000 Fahrzeuge, also 1652 pro Tag. Insgesamt betrachtet hielten sich die Gemessenen an das Tempolimit: Die durchschnittliche Geschwindigkeit lag bei 42 km/h. Allerdings gibt es offensichtlich extreme Raser. Der traurige Rekordwert in der Jahnstraße beträgt 94 "Sachen" und datiert vom 11. April um 17.54 Uhr.

Ein Raser bringt es in der Neuburger Straße in Monheim auf 97 Stundenkilometer

Sogar noch etwas schneller war der größte Temposünder in der Neuburger Straße. Er brachte es am 19. April um 5.06 Uhr auf 97 Stundenkilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller 88.663 gemessenen Fahrzeuge dort betrug 48 km/h. Die Kommune appelliert an die Verkehrsteilnehmer, sich an die Regeln zu halten. (wwi)