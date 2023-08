Mann fährt Mitarbeiter einer Recyclingfirma an

Ein Autofahrer schätzt die Situation falsch ein und erfasst einen Müllwerker. Dieser wurde verletzt.

Angestellte einer Recyclingfirma haben am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr Behältnisentleerungen im Mühlweg in Monheim durchgeführt, dabei ist einer von ihnen von einem vorbeifahrenden Auto gestreift worden. Laut Polizei schätzte der Autofahrer den Abstand wohl falsch ein und erfasste beim Überholen des Entsorgungsfahrzeugs einen der Arbeiter, der auf dem Trittbrett des Lkw stand, am linken Arm. Der Mann wurde am Ellbogen verletzt, verzichtete jedoch auf einen Rettungswagen. Der Autofahrer wurde wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt, an seinem Auto entstand kein Schaden. (AZ)