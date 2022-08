Mann fährt nach Wildunfall bei Monheim davon

Ein Autofahrer erfasst mit seinem Wagen bei Monheim ein Tier. Und fährt zunächst einfach weiter. Das hat nun Konesquenzen für den Mann.

Ein Autofahrer war in der Nacht zum Montag um 0.10 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße unterwegs - von der B2-Abfahrt Monheim-Süd kommend in Richtung Monheim. 50 Meter vor dem Ortsschild erfasste sein Wagen ein von rechts die Fahrbahn querendes Reh. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallfahrer jedoch, ohne den Zusammenstoß zu melden und ließ das Tier zurück. Um 00.21 Uhr meldete schließlich ein weiterer Autofahrer per Notruf einen nicht abgesicherten, mittig auf dem rechten Fahrstreifen liegenden Rehkadaver. Glücklicherweise kam es zu keinen nachfolgenden Kollisionen.

Die Flucht hat Konsequenzen für den Mann

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Donauwörth räumte das inzwischen tote Tier zur Seite und informierte den zuständigen Jagdpächter. Weitere zehn Minuten später kam der 59-jährige Unfallverursacher zurück zur Unfallstelle.

Die vor Ort befindlichen Beamten zeigten den Mann wegen Verdachts auf einen Verstoß nach dem Bayerischen Jagdgesetz sowie versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr an. (AZ)

