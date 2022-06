Mann in Monheim mit fast einem Promille am Steuer

Die Polizei meldet die Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers aus Monheim. Was dem Promillesünder nun droht.

Die Polizei hat am späten Samstagabend in Monheim einen angetrunkenen Autofahrer erwischt. Eine Streifenbesatzung hielt den 48-Jährigen in der Nürnberger Straße zu einer Verkehrskontrolle an. Bei dieser nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkomattest ergab einen Wert von fast einem Promille.

Der Mann muss nun mit Punkten in Flensburg, einem Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Den weiteren Heimweg habe er zu Fuß antreten müssen, so die Polizei. (AZ)