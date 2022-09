Mann missachtet Vorfahrt: Unfall in Monheim

Ein 43-Jähriger missachtete in Monheim die Vorfahrt einer 58-Jährigen und beschädigte deren Auto schwer.

Ein 43-jähriger Monheimer ist am Montag um 16 Uhr mit seinem Transporter die Wemdinger Straße stadteinwärts gefahren und wollte nach links in die Donauwörther Straße einbiegen. Dabei ignorierte der Mann die Vorfahrt eines querenden Autos. Er prallte in die Beifahrerseite des Autos, das eine 58-jährige Monheimerin steuerte. Die gesamte rechte Seite ihres Autos wurde beschädigt. Laut Polizei blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Der Schaden liegt bei etwa 9000 Euro. Die aufnehmenden Beamten zeigten den 43-jährigen Unfallverursacher an. (AZ)