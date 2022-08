Marienstatue in Monheim eingeweiht: Ein Ort des Gebets

Die Skulptur im Wert von 22.000 Euro wurde von Künstler Christian Lange aus Pietrasanta in der Toskana gefertigt.

Die katholische Pfarrei Monheim feierte ein besonders Ereignis: In Anwesenheit vieler Gläubiger zelebrierten Pfarrer Laurent Koch, Kaplan Joseph Korerimana, Pfarrkurat Josef Schierl und Pfarrvikar Rainer Hertels eine Andacht mit Weihe der neuen Marienstatue, die nun am Platz an der Neuburger Straße steht. Der Künstler Christian Lange aus Pietrasanta in der Toskana hatte die Skulptur im Wert von 22.000 Euro aus Carrara-Marmor gefertigt. Er selbst habe den Marmor geschenkt und zahlreiche weitere Sponsoren und Unterstützer haben mitgeholfen, die Figur zu finanzieren, wie Bürgermeister Günther Pfefferer dankbar betonte.

Vor zwei Jahren war in der Stadt zunächst diskutiert worden, den Reichsadler auf dem Stadtbrunnen durch eine Marienstatue zu ersetzen. Ein Gedanke, der letztendlich aber verworfen wurde. Jetzt steht die Muttergottes in schlicht-eleganter Gestalt mit gütigem Gesichtsausdruck an zentraler Stelle im Ort. Dort sollen sich die Gläubigen nun regelmäßig versammeln. Wie Lydia Pfefferer - die mit ihrem Chor "De Lumina" die Andacht umrahmte - sagte, werde dort jeden Mittwoch um 18 Uhr der Rosenkranz gebetet.