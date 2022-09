Monheim

Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radler in Monheim

Der Monheimer Stadtrat hat einen Beschluss für eine Querungshilfe in der Neuburger Straße gefasst.

Plus Der Stadtrat in Monheim fasst einen Beschluss für eine Querungshilfe in der Neuburger Straße. Warum diese ganz schnell kommen könnte.

Von Thomas Unflath

Die Staatsstraße vom Ortsende Monheims bis zum Stadtteil Warching wird derzeit saniert und ist für den Verkehr gesperrt. Nun hat der Stadtrat einen Beschluss gefasst, der Fußgängern mehr Sicherheit bieten soll. Dadurch verlängern sich die Bauarbeiten.

