Fasching: Männertrio ersetzt in Monheim das Prinzenpaar

Beim Faschingsauftakt in Monheim, Mertingen und Holzheim gibt es so manche Überraschung. Was tun, wenn keine Prinzessin zu finden ist?

Was tun, wenn weit und breit keine Prinzessin zu finden ist? Diese Frage beschäftigt die Faschingsgesellschaft Gailachia Monheim vor der neuen Saison, die am 11.11. startete. Kreativität war gefragt. Die Lösung sieht in Zeiten von Diversity und Gendern so aus: Das Trio Benni Färber, Branko Babic und Daniel Langer regiert als Hofstaat anstatt eines klassischen Prinzenpaars.

Mit dieser Überraschung wartete die Gailachia vor zahlreichen Zuschauern auf – und sorgte für viele Lacher und großes Staunen. Ein männliches Trio als Regenten sei kein Problem, finden die Verantwortlichen des Vereins. Die drei allseits bekannten Jungs böten den Gästen bei den anstehenden Bällen eine einzigartige Show zum "Schuh des Manitu", bei dem kein Auge trocken bleiben werde.

"Moheio holt das Lasso raus" lautet das Motto in dieser Saison. Es zieht also der Wilde Westen in der Jurastadt ein. Präsidentin Eva Huber verkündete das neue Kinderprinzenpaar. Jule I. (Strelczyk) und Jonas III. (Fried) nehmen auf dem Thron Platz, um kleine und große Narren zu verzaubern.

In Mertingen hat das Warten auf den Fasching nach 987 Tagen ein Ende

Nach 987 Tagen Zwangspause läuteten auch die Faschingsfreunde Mertingen die närrische Zeit ein. Dies geschah am Freitag in der Aula der Antonius-von-Steichele-Grundschule gemeinsam mit dem Komitee und der Zunftgruppe Mertinger Höllweiber. Das Motto lautet diesmal: "Schneegestöber – Eiskristalle weit und breit, die Mertinger Faschingsfreunde sind für die frostige Zeit bereit". Die Höllweiber zeigten voller Stolz erstmals ihr neues Häs. Hofmarschallin Sandra Hurler, Kinderhofmarschallin Luna Bläßing und Hofmarschall-Azubine Josi Schwarz stellten die fünf Tanzgruppen mit rund 80 Tänzerinnen und Tänzern vor. In dieser Saison sind wieder die Showsternchen, Dance Stars, Teenygarde, Prinzengarde und die Showtanzgruppe Dance Explosion zu sehen.

Faschingsauftakt in Mertingen: (von links) Hofmarschal-Azubine Josi Schwarz, Kinderhofmarschalin Luna Bläßing, Prinzessin Stella I. (Partsch), Prinz Sebastian II. (Bissinger), Hofmarschalin Sandra Hurler und Bürgermeister Veit Meggle. Foto: Sabrina Becker

Eine Auszeichnung erhielten insgesamt 23 Tänzerinnen und Tänzer mit dem BDK-Treueabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Mit dem letzten Walzer verabschiedeten sich die bisherigen Regenten, bevor sie ihre Amtsgeschäfte an die Nachfolger weitergeben mussten. Nach dem "Kampf" mit einem Eisbär gelang es Sebastian II. (Bissinger), "Herrscher über Schnee und Eis", die schöne Stella I. (Partsch), "Herrscherin des ewig strahlenden Polarsterns", als seine Prinzessin zu gewinnen, um fortan gemeinsam mit ihr in Mertingen zu regieren. Dem Bürgermeister Veit Meggle blieb da keine Wahl mehr: Er übergab ohne langes Zögern den Rathausschlüssel an das Prinzenpaar.

Der TSC New Dancia Holzheim präsentiert seine Prinzenpaare

Der TSC New Dancia Holzheim präsentierte am Samstag die Tollitäten. Den Kinderhofstaat, der aus der Kindergarde und dem Tanzmariechen Mona besteht, führen die elfjährige Lisa Zaunitzer aus Stadel und der zehnjährige Simon Höß aus Holzheim an. Der Erwachsenengarde und dem Funkenmariechen Annika stehen in dieser Saison Prinzessin Nadja I. (Mayer) aus Niederschönenfeld und Prinz Fabian I. (Werani) aus Donauwörth voran. Sie waren schon im vorigen Jahr gekrönt worden.

Regieren jetzt in Holzheim: Prinzessin Nadja I. (Mayer), Prinz Fabian I. (Werani), Lisa Zaunitzer und Simon Höß. Foto: Magdalena Bachmayr

Tapfer ließ Bürgermeister Josef Schmidberger seine schönste Krawatte von den Prinzessinnen entzweien und überreichte den Prinzen die Rathausschlüssel. Unter dem Faschingsmotto "Traditionen" gab der TSC auch Einblicke in die Tänze. (AZ)