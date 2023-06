Ministerpräsident Söder verteilt bei Hama in Monheim reichlich Komplimente

Ministerpräsident Markus Söder hat beim Hama-Mitarbeiterfest in Monheim einen zehnminütigen Auftritt. Bei der Veranstaltung gibt es Gänsehaut-Momente.

Es ist eine faszinierende Geschichte. Martin Hanke gründet vor 100 Jahren die Firma Hanke. Die hat sich vom Ein-Mann-Betrieb zu einem weltweit agierenden Unternehmen entwickelt, das 2500 Menschen beschäftigt (davon 1500 in Monheim) und 2022 einen Jahresumsatz von rund 690 Millionen Euro erwirtschaftete. Damit ist Hama einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Das Jubiläum feiert die Firma richtig groß und mit prominenten Gästen. Zum Mitarbeiterfest am Samstagabend erscheint der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Mancher hat diesen Besuch gespannt erwartet. Söder befindet sich seit Wochen im Wahlkampfmodus, was zuletzt für reichlich Schlagzeilen sorgte. Beinahe täglich reist er – wie auch andere Politikgrößen – durch den Freistaat und nimmt einen Termin nach dem anderen wahr.

Pünktlich um 17.46 Uhr kommt der Ministerpräsident in Monheim an und betritt – begleitet von mehreren Politikern aus dem Donau-Ries-Kreis – die eigens aufgebaute exklusive Festhalle auf dem Hama-Gelände. In dieser haben sich rund 1200 festlich gekleidete Frauen und Männer versammelt. Neben aktuellen Mitarbeitern sind auch circa 100 Rentner anwesend, die früher bei Hama tätig waren.

Rudolph Hanke bekommt von der Hama-Belegschaft einen Riesenapplaus

Dem Publikum wird ein mehrstündiges Programm geboten. Ein solches haben bereits am Donnerstag rund 300 Geschäftspartner von Hama erlebt. Erneut begrüßen TV-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sowie die Geschäftsführer Christoph Thomas und Christian Sokjevic die Gäste. Die Kulisse ist beeindruckend. "Ich habe Gänsehaut", bekennt Sokjevic.

Die Hama-Beschäftigten würdigten Rudolph Hanke mit einem Riesenapplaus. Foto: Wolfgang Widemann

Als sich die Scheinwerfer auf Rudolph Hanke richten, wird es in der Halle richtig laut. Die Belegschaft feiert den 85-Jährigen mit Riesenapplaus und Jubelrufen. Hanke genießt Kultstatus. Er ist Sohn des Firmengründers und hat Hama 58 Jahre lang mit seinen Ideen und Erfindungen auf Kurs gehalten. Erst mit 80 Jahren verabschiedete er sich in den Ruhestand.

Gruppenbild von Mitgliedern des Hama-Managements und Politikern aus der Region mit Markus Söder. Foto: Wolfgang Widemann

Den Besuch von Markus Söder hat der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler eingefädelt. Der Ministerpräsident gibt sich in seinem zehnminütigen Grußwort als Lob-Verteiler, Schmeichler und Unterhalter. Auf politische Aussagen verzichtet er auf Wunsch der Hama-Verantwortlichen komplett. Er sei "brutal beeindruckt" von dem Unternehmen: "Ganz Bayern ist stolz auf diesen Geburtstag und auf das, was ihr leistet."

Die Firma sei ein Musterbeispiel dafür, wie man mit Fleiß und Innovationskraft vorankommen könne. Andere Traditionsfirmen aus seiner fränkischen Heimat wie etwa Grundig. Triumph-Adler oder Quelle hätten "irgendwann den Zug verpasst", so Söder. Bei Hama sei das anders.

14 Bilder Monheimer Firma Hama feiert – auch Markus Söder ist dabei Foto: Wolfgang Widemann

Söder wünscht dem Unternehmen weiter Erfolg und "dass die gute Seele von Hama bleibt". Der Politiker freut sich auch über "so viele hübsche Frauen in Monheim" und erklärt, das Firmenjubiläum dürfe auch in Krisenzeiten mit gutem Gewissen gefeiert werden, "weil ihr was Tolles macht". Es gebe nur wenige Unternehmen, "die für ihre Mitarbeiter eine so geile Party machen".

Markus Söder lobt die Firma Hama aus Monheim überschwänglich

Dem Vernehmen nach sind die Feierlichkeiten, die am Samstag, 24. Juni, mit einem "Tag der offenen Tür" enden, dem Betrieb eine Millionensumme wert. Söder schließt mit den Worten: "Jetzt lasst es krachen." Wenn die Firma schon alles zahle, sollte man dies ausnutzen. Nach gut einer Stunde reist er weiter zum nächsten Termin.

Markus Söder bei seinem Grußwort in der Hama-Festhalle. Foto: Wolfgang Widemann

Derweil geht die Jubiläumsfete in Monheim mit Gesprächsrunden auf der Bühne, mit Starkoch Alexander Herrmann, der Kabarettistin Constanze Lindner und Live-Musik noch bis spät in die Nacht hinein.