Missglückter Überholvorgang führt zu Unfall bei Monheim

Ein Autofahrer wollte am Freitag bei Monheim einen Traktor überholen. Dabei überholte ihn selbst regelwidrig ein anderes Fahrzeug,

Am Freitag kam es in Folge eines missglückten Überholvorgangs zu einem Unfall auf der B2 bei Monheim. Gegen 16.26 Uhr fuhren ein 35-Jähriger aus Fürth und ein 70-Jähriger aus Gessertshausen auf der B2 in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe Monheim musste der 70-Jährige wegen eines Traktorengespanns, das nach links abbiegen wollte, abbremsen.

Anderes Fahrzeug überholt rechts und verursacht Unfall

Der 70-Jährige wollte daher ordnungsgemäß am eingeordneten Traktor vorbeifahren, wurde jedoch seinerseits vom hinterherfahrenden Fahrzeug unzulässig rechts überholt. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Gegen den Verursacher wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)