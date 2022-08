Mobiltelefon-Verkauf in Jura-Gemeinde wird zum Betrugsfall

Ein Mann im Jura-Bereich will sein teures Mobiltelefon verkaufen. Er gerät jedoch an Betrüger.

Ein 28-Jähriger aus einer Juragemeinde hat sein hochwertiges Mobiltelefon über ein Internet-Portal verkaufen wollen. Das Gerät ist jetzt weg und Geld hat der Mann dafür nicht bekommen.

Das Opfer wählte der Polizei zufolge eBay-Kleinanzeigen, um das Gerät der Marke Samsung Galaxy S22 Ultra zu veräußern. Eine unbekannte Person bekundete Interesse und schickte an die angegebene Handynummer des 28-Jährigen per WhatsApp eine angebliche Zahlungsbestätigung von PayPal über den Wunschpreis von 1469 Euro. Die Ehefrau des Verkäufers verschickte daraufhin das Smartphone an die Postanschrift des unter falschen Personalien auftretenden Täters. Bei einem anschließenden Einloggen in das eigene PayPal-Konto stellte der Geschädigte fest, dass keine Zahlung einging. Die Polizei eröffnete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betrugs. (AZ)