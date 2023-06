Monheim feiert im Juli das Historische Fest: Das ist an den drei Tagen geboten

Das kleinste handbetriebene Riesenrad kommt zum Stadfest nach Monheim. Es gibt einen Fackelzug, Feuershows, einen Festumzug und einen historischen Viehmarkt.

Die Stadt Monheim feiert vom 14. bis 17. Juli in der Altstadt das 9. Historische Stadtfest. Das Festwochenende startet laut Pressemitteilung am Freitag, 14. Juli, um 17 Uhr offiziell mit dem Bieranstich von Bürgermeister Günther Pfefferer und Brauereichef Stephan Emslander von der Hofmühl Brauerei. Dies ist der Startschuss für mehr als 30 Stunden Programm auf jeder der drei Bühnen und jede Menge Mittelalter in der gesamten Innenstadt.

Namhafte Mittelalterbands wie Trollfaust, Totus Gaudeo und Holzklasse, über die Grenzen Bayerns hinaus bekannte Gaukler wie Fabio Esposito, zahlreiche Gauklerspiele und das kleinste handbetriebene Riesenrad der Welt sorgen das ganze Wochenende für beste Abwechslung und Unterhaltung. An jedem Abend tauchen ein Fackelumzug sowie drei Feuershows die Altstadt in ein besonders Licht.

Auf den Straßen und Plätzen der Altstadt tummeln sich mehr als 70 historisch gekleidete Gruppen und Vereine: Bauern, Knechte und Mägde, Handwerker, Musiker, Gaukler, Artisten, Marketenderinnen, Bürgersleut und Edle versetzen die Besucherinnen und Besucher zurück in die Stadtgeschichte. An diesem Wochenende bieten zudem viele Handwerker interessante Einblicke in traditionelle Arbeitsweisen. So kann etwa dem Korbflechter, Steinmetz, Papierschöpfer und Seiler bei der Arbeit über die Schulter geschaut werden. Auch kulinarisch ist einiges geboten: Ob Ochsenbraten, Steckerlfisch, Spanferkel oder beispielsweise Kartoffelspiralen. 20 Stände mit leckeren Speisen und Getränken sind über das Festgelände verteilt.

Kindernachmittag beim Historischen Stadtfest in Monheim

Der Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen der Kinder. Von 14 bis 17 Uhr können sie sich beim Kindernachmittag austoben: Mit Schatzkarte und Schatzbeutel ausgestattet können sie sich an jeder der 20 kostenlosen Spielestationen auf die Suche nach Edelsteinen machen, wenn beispielsweise Papier schöpfen, Wolle kämmen, Kuh melken oder Holz-Fische angeln erfolgreich gemeistert wurde. Einen weiteren Höhepunkt des Festes stellt der große Festumzug dar, der sich am Sonntag, 16. Juli, ab 13.30 Uhr mit mehr als 1600 gemeldeten Teilnehmern, zahlreichen passend gewandeten Fußgruppen, Gauklern, Musikern, historischen Fuhrwerken, Pferden und Ochsen, Langholzwagen und anderen Gerätschaften durch die Monheimer Innenstadt bewegt.

117 Bilder Historisches Stadtfest in Monheim Foto: Helmut Bissinger

Zum Festausklang am Montag, 17. Juli erwartet die Besucher ein besonderes Flair beim historischen Viehmarkt, so die Pressemitteilung weiter: Ab 6 Uhr in der Früh können über 50 Tiere wie Pferde, Ponys Rinder, Ziegen, Schafe, Lämmer und Ferkel bestaunt werden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite zum Stadtfest in Monheim: www.stadtfest-monheim.de. (AZ)

