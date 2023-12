Monheim geht mit Zuversicht in die Zukunft

Für Monheim war 2023 ein herausforderndes Jahr. Trotzdem wurde einiges umgesetzt – auch wenn es Herausforderungen gab, wie Bürgermeister Günther Pfefferer sagt.

Mit „gemischten Gefühlen“ blickte Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer in seiner Bilanz auf ein bewegtes Jahr 2023 zurück. Dabei bezog er sich in der Jahresschlusssitzung des Stadtrats auf die „große Politik“ wie auch auf örtliche Ereignisse. Trotz teils ungünstiger Rahmenbedingungen habe man in Monheim wieder einiges angehen und umsetzen können.

Ausbleibende Gewerbesteuereinnahmen, eine hohe Kreisumlage, gestiegene Personalkosten und die Fertigstellung verschiedener Projekte: „2023 war für die Stadt Monheim finanziell kein gutes Jahr“, bilanzierte der Bürgermeister. Somit war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Millionen Euro unausweichlich.

Historisches Stadtfest Monheim war ein Erfolg für die Stadt

Wesentlich erfreuter blickte der Rathauschef auf das Historische Stadtfest im Juli zurück. Die umfangreiche Arbeit im Vorfeld habe sich gelohnt, an alle Beteiligten sprach Pfefferer Dankesworte aus. Es sei gelungen, mehrere Maßnahmen und Vorhaben in Angriff zu nehmen oder bereits fertigzustellen. Hier erwähnte der Bürgermeister unter anderem die Erneuerung der Außenanlagen an der Kindertagesstätte und die Errichtung der Skate- und Pumptrackanlage.

Mit Blick auf die Zukunft skizzierte der Bürgermeister einige Herausforderungen. Dazu gehören für ihn die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung mit Alten- und Krankenpflege, Glasfaserausbau, Digitalisierung, Schaffung von Wohnraum sowie Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Gemeinsam könne man sich den Herausforderungen mit Optimismus stellen.

Traditionell nutzte der Rathauschef die Jahresschlusssitzung für zahlreiche Dankesworte. Angefangen bei den Mitgliedern des Stadtrats, über die Beschäftigten der Verwaltungsgemeinschaft sowie den städtischen Betrieben und Einrichtungen, den Ortssprechern bis hin zu den örtlichen Firmen und Unternehmen. Pfefferer hob die Bürger hervor, die sich ehrenamtlich engagieren. „Das Leben in Monheim wäre ohne sie nicht vorstellbar.“