Monheim

17:00 Uhr

Monheim rückt engagierte Bürger und Sporthelden in den Fokus

Wurden beim Neujahrsempfang der Stadt Monheim geehrt: die erfolgreichen Sportakrobaten in Monheim.

Plus Beim Neujahrsempfang in Monheim dankt Bürgermeister Günther Pfefferer über hundert Bürgerinnen und Bürgern für ihren Einsatz für die Gemeinschaft und im Sport.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Man hat ihn vermisst in Monheim: den traditionellen Neujahrsempfang in der Stadthalle. Corona hat die gute Gepflogenheit unterbrochen. Doch nun durfte Bürgermeister Günther Pfefferer nach dreijähriger Pause wieder seine Amtskette anlegen. Umso herzlicher rückte das Stadtoberhaupt Menschen in den Blickpunkt, die etwas Besonderes geleistet und damit der Gemeinschaft gedient haben. Die Stadt hatte dazu Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Organisationen und Institutionen eingeladen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen