Monheim will bei Photovoltaik eigene Regeln aufstellen

Plus Die Stadt will PV-Anlagen auf der Fläche nicht verhindern. Doch Investoren sollen klare Richtlinien vorab kennen. Im Stadtrat ringt man um ein Konzept.

Auch in der Stadt Monheim soll zukünftig Photovoltaik auf Freiflächen möglich sein. Der Arbeitskreis Energie des Stadtrats hat dazu in den vergangenen Monaten eine Richtlinie für die Kommune ausgearbeitet. Die große Frage lautet: Wie kann man erneuerbare Energien auf den Weg bringen, aber dabei die Anlieger nicht belasten?