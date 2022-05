Monheimer Stadträte begrüßen Rufbus-Konzept

Plus Die Nahverkehrspläne des Donau-Ries-Kreises stoßen in Monheim auf Wohlwollen. Sie sollen keine Konkurrenz zum SoMit-Bürgerbus sein.

Die Mitglieder des Monheimer Stadtrats haben einstimmig dafür votiert, das geplante neue Rufbus-Konzept des Landkreises zu unterstützen. Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber informierte als Sitzungsleiterin über das Vorhaben. Das landkreisweite System sehe fünf verschiedene Zonen vor. Monheim und die umliegenden Gemeinden aus der Verwaltungsgemeinschaft würden dabei gemeinsam mit den Orten der VG Wemding eine eigene Zone bilden. Ferber berichtete, dass keine bestimmten Routen vorgesehen sind, die Rufbusse seien flexibel und individuell nach den Wünschen der Fahrgäste im Einsatz. Zudem wäre der Landkreis-Rufbus keine Konkurrenz zum Monheimer SoMit-Bürgerbus. Ferbers Fazit: „Das Angebot könnte eine Bereicherung für die Region werden.“