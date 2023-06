Monheimer Stadtrat beschließt neue Beitragskalkulation zur Wasserversorgung

Um für die verbesserte Wasserversorgung aufzukommen, votiert der Stadtrat in Monheim einstimmig für eine Satzungsänderung. So sehen die neuen Beiträge aus.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie trafen sich die Mitglieder des Monheimer Stadtrats wieder im großen Sitzungssaal des Rathauses. In den vergangenen über drei Jahren fanden die Zusammenkünfte aus Abstandsgründen in der Stadthalle statt. Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber, die Rathauschef Günther Pfefferer vertrat, freute sich, das Gremium wieder im angestammten Zuhause begrüßen zu können. Beschlossen wurde in der Sitzung die Beitragskalkulation für die Verbesserung der Wasserversorgung.

Es geht um die Leitung zwischen den neuen Hochbehältern in Monheim

Wie Gerhard Leinfelder, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft, erläuterte, geht es dabei um die Schlussrechnung der Verbindungsleitung zwischen den beiden neuen Hochbehältern, die insgesamt 2,75 Millionen Euro kosteten. Auch Maßnahmen aus dem Jahr 2018 sind darin enthalten. Abgezogen werden 54.000 Euro, die auf den Zweckverband „Rechts der Altmühl“ entfallen. Die beschlossene Aufteilung sieht 90 Prozent über den Verbesserungsbeitrag sowie zehn Prozent über die Gebühr vor – verteilt auf Grundstücks- und Geschossfläche. Ein Großteil der von der Bürgerschaft einzuziehenden Summen wurde bereits geleistet.

Der Verbesserungsbeitrag (0,21 Euro pro Quadratmeter) sowie die Geschossfläche (1,53 Euro pro Quadratmeter) wurden einstimmig angenommen. Ebenso geschlossen votierten die Ratsmitglieder für die Neukalkulation der Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgung. Diese gilt zum Beispiel bei zukünftig hergestellten Häusern. Dafür wird nun ein Grundstücksflächenbeitrag von 1,38 Euro pro Quadratmeter sowie ein Geschossflächenbeitrag von 9,75 Euro pro Quadratmeter erhoben.