Monheim

vor 40 Min.

Mord-Angeklagte aus Monheim brechen ihr Schweigen

Im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Augsburg findet der Mord-Prozess gegen zwei Monheimer statt. In diesem gibt es neue Entwicklungen.

Plus Am fünften Tag des Mord-Prozesses vor dem Landgericht Augsburg äußern sich die Angeklagten zur Todesfahrt und zum Drogenhandel. Es ist eine neue Entwicklung in dem Verfahren.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Bis zum Dienstag haben die beiden Angeklagten im Monheimer Mord-Prozess vor dem Landgericht Augsburg nur wenig gesagt. Das änderte sich am fünften Verhandlungstag. Erstmals äußerten sich der 28- und der 29-Jährige näher zu Drogengeschäften und zu den Geschehnissen am Abend des 6. April 2021, als ihr Auto auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Warching mit völlig überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und gegen einen anderen Wagen krachte, dessen Fahrerin auf der Stelle tot war. In dem Prozess zeichnet sich damit auch eine neue Entwicklung ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen