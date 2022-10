Monheim/Augsburg

vor 31 Min.

Monheimer Mordprozess: Video zeigt die letzten Sekunden vor Karambolage

Der Hauptangeklagte (links) im Monheimer Mordprozess hat sich am Montag erstmals zu Wort gemeldet. Mit auf dem Bild sind die Verteidiger des 28-Jährigen: Hans-Dieter Gross (Mitte) und Moritz Bode.

Plus Im Prozess gegen zwei Monheimer wird ein erschreckendes Video gezeigt. Der Angeklagte meldet sich erstmals zu Wort und Gutachter liefert zahlreiche Fakten.

Von Wolfgang Widemann

Es sind die letzten Sekunden, bevor eine Katastrophe passiert. Bevor eine Frau stirbt und zwei junge Männer schwere Verletzungen erleiden. In den Augen der Staatsanwaltschaft ist das, was auf den Aufnahmen vom Abend des 6. April 2021 auf der Staatsstraße östlich von Monheim zu sehen ist, ein Verbrechen: ein Mord. Die Szenen des Videos, das im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Augsburg an die Wand projiziert wird, wirken wie aus dem Fernsehen von einem Autorennen, bei dem eine im Cockpit installierte Kamera spektakuläre Bilder liefert.

