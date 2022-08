Motorrad stößt auf B2 bei Monheim mit Reh zusammen

Ein Motorradfahrer hatte bei einem Wildunfall nahe Monheim noch Glück im Unglück.

In eine gefährliche Situation ist ein Motorradfahrer auf der B2 bei Monheim geraten. Nach Auskunft der Polizei war der 64-Jährige aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis am Donnerstag gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Donauwörth unterwegs. Unvermittelt kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen. Die Maschine erfasste das Tier frontal. Der Fahrer konnte einen Sturz vermeiden, das Reh kam ums Leben. An dem Krad entstand bei dem Wildunfall ein Schaden von schätzungsweise 1000 Euro. (AZ)