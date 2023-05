Motorradfahrer fährt bei Monheim zu schnell in Kurve und stürzt

Der Biker war am Pfingstmontag mit einer Gruppe unterwegs. Er musste seine Weiterfahrt im Krankenwagen fortsetzen.

Ein Biker-Ausflug einer Motorradgruppe ging für einen 31-jährigen Neuburger früher zu Ende als geplant. Wie die Polizei mitteilt, war die Gruppe am Pfingstmontag gegen 12.30 Uhr gerade auf der Staatsstraße 2214 zwischen Warching und Blossenau unterwegs, als der Mann zu schnell in eine Rechtskurve fuhr und daraufhin nach links von der Fahrbahn abkam. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr. Die Maschine des 31-Jährigen schleuderte anschließend über die Straße und kam im linksseitigen Graben zum Liegen. Der 31-Jährige erlitt beim Unfall unter anderem eine Schnittverletzung am rechten Bein und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Neuburg eingeliefert. Ein Fremdverschulden ist dem aktuellen polizeilichen Kenntnisstand zufolge auszuschließen. (AZ)