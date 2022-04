Motorradfahrer verletzt sich zwischen Monheim und Warching schwer

Ein Motorradfahrer musste nach einem Unfall bei Monheim mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht den flüchtigen Verursacher.

Am Freitagnachmittag hat sich ein Motorradfahrer auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Warching bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, überholte ein 66-Jähriger mit seinem Motorrad gegen 15 Uhr rund 500 Meter vor der Abzweigung Ried von Warching her kommend zwei Autos und scherte anschließend wieder ein. Ein vor dem Motorrad fahrender Wagen bog danach laut einer Unfallzeugin ohne zu blinken nach links an der der Abzweigung nach Ried ab. Der Motorradfahrer musste daraufhin voll bremsen, schleuderte zu Boden und schlitterte 40 Meter über den Asphalt.

Das Auto setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Von diesem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass er eine helle Farbe hatte. Eventuell handelt es sich laut den Beamten um einen Kombi. Der Motorradfahrer aus Franken musste aufgrund seiner Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Ingolstadt gebracht werden. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Wer zum Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter Telefon 0906/70 66 70 mit der Polizeiinspektion 86609 Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)