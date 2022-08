Motorradtourist wird bei Unfall in Monheim verletzt

Eine Autofahrerin holt den jungen Niederländer von seiner Maschine. Obwohl der Mann durch den Unfall verletzt wird, will er partout nicht ins Krankenhaus.

Ein Tourist, der mit seinem Motorrad in Monheim unterwegs war, ist am Montag in einen Unfall verwickelt worden. Das teilt die Polizei mit. Der 23-jährige Niederländer fuhr um 20.35 Uhr auf der Wemdinger Straße ortseinwärts. Auf Höhe der Adolf-Thomas-Straße kam dem Biker eine 33-jährige Treuchtlingerin mit ihrem Auto entgegen, die unmittelbar vor ihm nach links in eine Waschanlage einbog. Der 23-Jährige konnte nicht mehr reagieren und prallte nahezu ungebremst in die Beifahrerseite des Wagens.

Er wurde vor Ort durch eine verständigte Rettungswagenbesatzung erstversorgt, lehnte jedoch trotz seiner erlittenen Verletzungen eine Mitnahme ins Krankenhaus sowie eine weitere medizinische Versorgung ab. Seine Maschine erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Es sei ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro entstanden, heißt es von den Gesetzeshütern. Die Unfallverursacherin wurde wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt. (AZ)