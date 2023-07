Monheim

Nach langer Pause startet Historisches Stadtfest in Monheim

Plus Nach fünf Jahren feiern die Monheimer jetzt wieder das Historische Stadtfest. Welche Herausforderungen die Organisatoren zu bewältigen hatten und was neu ist.

In fast jedem Winkel der Monheimer Altstadt wird gehämmert, gebohrt und gesägt. Im Pfarrgarten sind rund ein Dutzend Frauen und Männer damit beschäftigt, aus grob gesägten Brettern einige Hütten zu bauen. Auf der Grasfläche nebenan läuft die Generalprobe der Theatergruppe des Vereins zur Gestaltung der Freizeit (VGF) Wittesheim. Auf der kleinen Bühne, auf der nach einem Regenschauer noch Pfützen stehen, läuft eine Gerichtsverhandlung anno 1911, wie Autor und Regisseur Ludwig Hirschbeck, der die Szenerie aufmerksam beobachtet, flüsternd erklärt. Das Königlich-Bayerische Amtsgericht aus dem Stadtteil ist beim Historischen Stadtfest in Monheim ein fester Bestandteil im Programm - auch dieses Mal wieder. Von Freitag, 14. Juli, bis Montag, 17. Juli, wird im Zentrum der kleinen Jurastadt gefeiert.

Normalerweise verwandeln Vereine, Privat- und Geschäftsleute sowie Gastronomen die Gassen, in denen sonst beschauliches Leben herrscht, alle drei Jahre in eine Festmeile, um an frühere Zeiten zu erinnern. Durch die Corona-Pandemie dauerte es jedoch satte fünf Jahre, bis das Historische Stadtfest wieder möglich ist. Organisatorisch laufen die Fäden bei Peter Ferber vom Stadt-Aktiv-Management zusammen. Er berichtet, dass der Aufwand, das Programm zusammenzustellen, nach der langen Pause größer gewesen sei: "Das liegt an den Corona-Nachwirkungen." Mancher Händler und Künstler, der in Monheim Stammgast war, habe zwischenzeitlich aufgehört, so zum Beispiel "Bernhard, der Gaukler" oder die Musikgruppe Saitenweise.

