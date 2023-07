Monheim

Neuerung in Geschäftsordnung: Fragen der Stadträte sind jetzt an erster Stelle

Plus Die Monheimer Umland-Liste beantragt, die Geschäftsordnung des Stadtrats zu ändern. Dies soll für mehr Transparenz sorgen.

Von Thomas Unflath

Für mehr Transparenz sorgen und die Informationspolitik verbessern. Dies wollte die Monheimer Umland-Liste (MUM) im Stadtrat mit einem Antrag erreichen. Die mögliche Änderung der Geschäftsordnung beschäftigte die Mitglieder des Stadtrats in der letzten Sitzung vor der Sommerpause. Nach einer ausführlichen und zum Teil leidenschaftlich geführten Debatte einigte sich das Gremium auf gewisse Neuerungen.

MUM-Sprecher Michael Schuster begründete das Schreiben. Zum ersten Teil des Antrags, künftig im öffentlichen Teil einer Stadtratssitzung Fragen an den Bürgermeister stellen zu können, äußerte sich Rathauschef Günther Pfefferer: „Laut der aktuellen Geschäftsordnung ist es bereits möglich, jeweils am Ende der öffentlichen Tagesordnung Fragen an den Bürgermeister zu richten.“ Schuster blieb jedoch bei seinem Anliegen, dies in jeder Sitzung als ersten Punkt einzuführen: „Wenn keine Fragen da sind, entfällt dies und wir machen direkt weiter.“ Dies sah die Mehrheit im Gremium offensichtlich ähnlich: Mit 13:5-Stimmen wurde der Antrag angenommen.

