Monheim

vor 18 Min.

Neues Baugebiet an Gailach in Monheim löst Diskussionen aus

Auf dieser Fläche zwischen der Gailach und dem bestehenden Wohngebiet "Osterholz III" soll in Monheim ein neues Baugebiet ausgewiesen werden.

Plus Die Stadt Monheim will ein neues Baugebiet verwirklichen. Verträgt sich dieses mit dem Umfeld? Bürgermeister Günther Pfefferer muss sich Kritik anhören.

Von Thomas Unflath

„So voll war es hier noch nie“ – auch Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer zeigte sich beeindruckt vom Interesse aus der Bürgerschaft an der jüngsten Stadtratssitzung. Neben den 20 Ratsmitgliedern zwängten sich rund 50 Besucherinnen und Besucher in den Saal des Rathauses. Sogar die Tür blieb offen, damit die bis in den Flur stehenden Gäste die Ausführungen verfolgen konnten. Grund des Andrangs: Die erstmalige Präsentation des geplanten neuen Baugebiets „An der Gailach“. Dieses führte zu einigen Diskussionen.

Planer Joost Godts führte die Anwesenden detailliert durch die Entwürfe. Der Auftrag für ihn und sein Team sei gewesen, verschiedene Bauweisen für das Gelände zwischen dem Flüsschen Gailach und dem Baugebiet „Osterholz III“ aufzuzeigen. Somit habe man unterschiedliche Vorschläge eingebaut, die derzeit im Landkreis üblich sind. Godts präsentierte zwei Varianten. Der erste Entwurf enthält neben klassischen Einfamilienhäusern auch andere Bauweisen. „Es ist inzwischen ein Gebot auch in kleineren Kommunen, nicht nur in die Breite, sondern in die Höhe zu bauen“, erläuterte der Experte. Im oberen Bereich – wo es das Gelände zulasse – seien Reihen- sowie Mehrparteienhäuser eingezeichnet.

