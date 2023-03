Kleiner Fehler, großer Schaden: Arbeiter nach Unfall in Monheim vor Gericht

Plus Ein Bauarbeiter steht nach einem Unfall, der in Monheim passiert ist, vor Gericht. Es geht um eine Eisenstange, die zum gefährlichen Hindernis wurde.

Es war ein eher kleiner Fehler, doch er hatte große Auswirkungen. Im August 2022 ließ ein Bauarbeiter in Monheim auf einer Kreuzung einen sogenannten Wasserleitungsschlüssel mitten auf der Fahrbahn stecken. Wenige Momente später gab es deshalb einen Unfall. Dieser führte die Beteiligten nun sogar vor Gericht.