Unfallflucht bei Monheim mit kaputtem Auto: Frau steht vor Gericht

Plus Eine Betrunkene flüchtet nach einem Unfall bei Monheim mit ihrem demolierten Pkw, wählt dann den Notruf und wird nun vom Amtsgericht verurteilt.

Sie hat im betrunkenen Zustand bei Monheim einen Unfall gebaut und ist geflüchtet. Dafür musste sich eine Autofahrerin nun vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten. Dieses ahndete die Straftat mit einer Geldstrafe und einem Führerscheinentzug.