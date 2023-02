Ofen raucht heftig: Frau in Monheim alarmiert Feuerwehr

Wegen eines vermeintlichen Brandfalls in Monheim rückt die Feuerwehr aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Monheim ist am Montag zu einem vermeintlichen Brand ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, meldete eine 30-Jährige, dass in ihrer Wohnung wohl ein Feuer ausgebrochen sei, da es aus dem Holzofen heftig rauche. Als die Freiwillige Feuerwehr Monheim am Ort des Geschehens nachschaute, stellte sie jedoch keinen Brand fest.

Es entstand kein Sachschaden. Sowohl der Schornstein als auch der Ofen befanden sich in einem ordnungsgemäßen Zustand. Als Ursache für die Rauchentwicklung könnte eine Fehlbedienung des Ofens infrage kommen, so die Polizei. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung und rückten anschließend wieder ab. (AZ)

