Online-Betrug: Frau um 900 Euro erleichtert

Eine 40-Jährige gibt für einen vermeintlichen Kaufinteressenten ihre Bankdaten samt Passwort preis. Kurze Zeit später verschwindet ein hoher dreistelliger Betrag von ihrem Konto.

Eine 40-jährige Frau aus dem Raum Monheim ist Opfer eines Internetbetrugs geworden. Laut Polizei habe sie am Montag ein Inserat beim Onlineportal "Ebay-Kleinanzeigen" aufgegeben. Ein bislang unbekannter Mann, der unter Alias-Personalien auftrat, täuschte Interesse an einem Kauf vor und bot an, das Produkt über eine Speditionsfirma abholen zu lassen. Hierfür müsse die 40-Jährige jedoch eine an sie versandte E-Mail mit einem Link öffnen. Dies tat sie, woraufhin sie aufgefordert wurde, ihre Bankdaten samt Passwort in ein Online-Formular einzugeben. Dieser Aufforderung sei die Frau ebenfalls nachgekommen, berichten die Beamten. Ihr wurden direkt im Anschluss 900 Euro vom Konto abgebucht. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen nun ein Strafverfahren gegen Unbekannt auf. (AZ)