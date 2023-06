Paket wird von Ablageort in Monheim gestohlen

In Monheim ist ein Paket rund 20 Minuten nach der Lieferung gestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Am Freitag ist ein abgelegtes Paket in Monheim kurz nach der Lieferung gestohlen worden. Ein 35-jähriger Mann erhielt am Freitag gegen 13.45 Uhr das Paket, das vor der Haustüre am Klosterhof abgestellt wurde. Eine dementsprechende Genehmigung hatte der Mann im Vorfeld erteilt.

Paket wird vom vereinbarten Ablageort gestohlen

Vom Paketdienstleister wurde dem Mann ein Bild geschickt, auf dem das abgestellte Paket zu sehen war. Rund 20 Minuten später war das Paket jedoch verschwunden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)