Personalmangel: Jurabad in Monheim beendet vorzeitig Saison

Die Stadt Monheim muss ihr Hallenbad in diesem Jahr vorzeitig schließen. Was der Grund dafür ist.

Schlechte Nachricht für alle, die regelmäßig schwimmen wollen oder einfach Badespaß haben wollen: In Monheim wird die Saison im Jurabad vorzeitig beendet. Die Stadt nennt Personalmangel als Grund dafür.

Um den Betrieb in dem erst vor wenigen Jahren komplett sanierten Hallenbad über den Winter hinweg aufrechtzuerhalten, musste die Kommune in den vergangenen Monaten bereits mächtig improvisieren. Normalerweise stellen zwei Fachkräfte für Bäderbetriebe sicher, dass die Freizeiteinrichtung geöffnet sein kann. Einer der Beschäftigten erkrankte nach Auskunft von Stadtbaumeister Richard Meyer jedoch bereits vor Monaten, der andere kündigte. Folge: "Wir mussten einen Großteil der Saison mit Aushilfen bestreiten." Dabei handle es sich um Fachkräfte, die im Sommer in anderen (Frei-)Bädern tätig sind. Es sei einiger Aufwand nötig gewesen, die Ersatzleute zu organisieren. Letztlich sei es gelungen, das Bad wie geplant täglich offenzuhalten.

Eigentlich hätte das Jurabad in Monheim noch bis in die Osterferien hinein geöffnet sein sollen

Die Monheimer Aushilfen würden nun aber wieder an ihren eigentlichen Arbeitsplätzen gebraucht. Folge: In der Jurastadt ist kein Personal mehr vorhanden. Deshalb ist am Mittwoch, 30. März, Schluss im Jurabad. Eigentlich hätte dieses nach Angaben von Meyer noch bis in die Osterferien hinein, also bis mindestens Mitte April, geöffnet sein sollen.

Noch bevor die Sommersaison im Monheimer Freibad beginnt - bei passendem Wetter soll dies an Pfingsten passieren -, will die Kommune die nötigen Kräfte zur Verfügung haben. Man sei gerade dabei, neues Personal einzustellen, berichtet der Stadtbaumeister.