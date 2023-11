Monheim

17:45 Uhr

Pläne für Deponie stoßen in Monheim auf Kritik

Plus Die Erdaushub-Deponie bei Monheim ist fast komplett gefüllt. Deshalb denkt die Stadt über eine Erweiterung nach.

Von Thomas Unflath

Die Erdaushub-Deponie der Stadt Monheim im Waldgebiet "Am Roßkopfschlag" ist inzwischen fast voll. Deswegen möchte die Kommune auf einer benachbarten Fläche eine neue Deponie ausweisen. Erste Informationen dazu gab es nun bei der Bürgerversammlung in der Stadthalle. Einige Zuhörer reagierten darauf mit kritischen Äußerungen.

„Wir sind mit den Planungen noch ganz am Anfang“, betonte Bürgermeister Günther Pfefferer, bevor er das Wort an Friedrich Eckmeier vom Ingenieurbüro Eckmeier & Geyer übergab. Der Planer informierte, dass das vorgesehene rund zehn Hektar große Gelände direkt an die bisherige Deponie angrenzen soll – für die zu rodende Waldfläche sei eine entsprechende Aufforstung an anderer Stelle vorgesehen.

