Pläne für Sanierung der Nadlergasse stehen nun fest

Die Nadlergasse in Monheim soll demnächst saniert werden.

Plus Die Stadt Monheim will die Straße neu herrichten. Es fließen auch Anregungen von Anwohnern ein. So sieht der Zeitplan aus.

Die Nadlergasse in Monheim soll im kommenden Jahr grundlegend saniert und dabei auch neu gestaltet werden. Im Stadtrat standen nun die Freigabe des Bauentwurfs mit Kostenberechnung und Umsetzung im Haushaltsjahr 2024 an.

Bürgermeister Günther Pfefferer sagte, das Vorhaben werde bereits seit dem vergangenen Jahr geplant. Seitdem habe es einige Anpassungen und Änderungen auf dem Papier gegeben, jetzt fehle noch der finale Beschluss für die Umsetzung. Im Bauausschuss des Stadtrats wurde die Maßnahme bereits mehrfach behandelt. In Vertretung für das beauftragte Ingenieurbüro Wipfler Plan stellte Stadtbaumeister Richard Meyer dem Gremium die abschließenden Entwürfe vor. Auch Anregungen der Anwohner seien dabei eingeflossen.

