Polizei erwischt Autofahrer in Monheim unter Drogen

Ein 22-Jähriger fährt in der Jurastadt zu schnell und wird kontrolliert. Den Beamten fällt dabei eine weitere Ordnungswidrigkeit auf.

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat in Monheim einen Raser unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Am Mittwoch gegen 7.45 Uhr stellten die Beamten in der Donauwörther Straße einen 22-Jährigen mit überhöhter Geschwindigkeit fest. Bei einer anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen auf einen Rauschmittelkonsum. Der junge Mann verweigerte einen Drogenschnelltest. Also zeigten die Einsatzkräfte den Monheimer wegen des Verdachts auf eine Drogenfahrt an und unterbanden seine Weiterfahrt. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft eine ärztliche Blutentnahme an, um die Rauschgiftkonzentration im Körper festzustellen. (AZ)

